«Арсенал» разгромил «Вест Хэм»
«Арсенал» дома взял верх над «Вест Хэмом» (3:0) в 31-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Месут Озил (58-я минута), Тео Уолкотт (68-я) и Оливье Жиру (83-я).
«Канониры» набрали 54 очка и поднялись на пятое место, «молотобойцы» с 33 баллами - на 15-й строчке.
В следующем туре «Арсенал» 10 апреля сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», а «Вест Хэм» 8 апреля примет «Суонси».
Матч
Арсенал - Вест Хэм - 3:0 (0:0)
Голы
Озил 58 (1:0). Уолкотт 68 (2:0). Жиру 84 (3:0).
Состав
Арсенал: Мартинес, Паулиста, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Озил, Эль-Ненни (Рэмзи, 81), Джака, Уэлбек (Жиру, 74), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 81), Санчес
Вест Хэм: Рэндольф, Коллинс, Фонте, Масуаку, Байрэм, Куяте, Антонио (Снодграсс, 46), Лансини, Ноубл (Фернандес, 80), Кэрролл (Сахо, 64), Айю
Предупреждения:
Бельерин, 18; Мустафи, 62 - Лансини, 39; Байрэм, 77
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
05 апреля 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция