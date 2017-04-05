Дубль Азара принес «Челси» победу над «Манчестер Сити»
«Челси дома обыграл «Манчестер Сити» (2:1) в 31-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличился Эден Азар (10-я и 35-я минуты), у гостей - Серхил Агуэро (26-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Лондонский клуб с 72 очками укрепил лидерство в таблице АПЛ, манкунианцы с 58 баллами - на четвертой строчке.
В следующем туре «Челси» 8 апреля сыграет на выезде с «Борнмутом», а «Манчестер Сити» в тот же день примет «Халл Сити».
Матч
Челси - Манчестер Сити - 2:1 (2:1)
Голы
Азар 10 (1:0). Агуэро 26 (1:1). Азар 35 (2:1).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Зума (Матич, 46), Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Азар (Лофтус-Чик, 90), Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Педро, Коста
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Компани, Клиши, Силва, Навас, де Брюйне (Стерлинг, 79), Делф, Сане (Нолито, 85), Фернандиньо, Агуэро
Незабитые пенальти
Азар (Челси), 35
Предупреждения:
Канте, 90 - Клиши, 52; Делф, 78; Компани, 84
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция