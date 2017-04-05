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«Ливерпуль» не удержал победу над «Борнмутом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ливерпуль» сыграл вничью «Борнмут» в 31-м туре чемпионата Англии со счетом 2:2.

У хозяев поля отличились Филиппе Коутиньо (40-я минута), и Дивок Ориги (59-я), у гостей - Беник Афобе (7-я) и Джошуа Кинг (87-я).

Мерсисайдцы с 60 очками остались на третьем месте, их сегодняшний соперник с 35 баллами - на 14-й строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 8 апреля сыграет на выезде со «Сток Сити», а «Борнмут» в тот же день примет «Челси».

Матч

Ливерпуль - Борнмут - 2:2 (1:1)

Голы

Афобе 10 (0:1). Коутиньо 40 (1:1). Ориги 59 (2:1). Кинг 87 (2:2).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (Матип, 65), Вейналдум, Лейва, Фирмино, Ориги

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Смит А., Дэниелс, Кинг, Айб (Фрейзер, 61), Пью (Градель, 83), Уилшер, Артер, Афобе

Предупреждения:

Лейва, 28 - Фрейзер, 90

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

05 апреля 22:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

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