«Ливерпуль» не удержал победу над «Борнмутом»
«Ливерпуль» сыграл вничью «Борнмут» в 31-м туре чемпионата Англии со счетом 2:2.
У хозяев поля отличились Филиппе Коутиньо (40-я минута), и Дивок Ориги (59-я), у гостей - Беник Афобе (7-я) и Джошуа Кинг (87-я).
Мерсисайдцы с 60 очками остались на третьем месте, их сегодняшний соперник с 35 баллами - на 14-й строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» 8 апреля сыграет на выезде со «Сток Сити», а «Борнмут» в тот же день примет «Челси».
Матч
Ливерпуль - Борнмут - 2:2 (1:1)
Голы
Афобе 10 (0:1). Коутиньо 40 (1:1). Ориги 59 (2:1). Кинг 87 (2:2).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (Матип, 65), Вейналдум, Лейва, Фирмино, Ориги
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Смит А., Дэниелс, Кинг, Айб (Фрейзер, 61), Пью (Градель, 83), Уилшер, Артер, Афобе
Предупреждения:
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
05 апреля 22:00, Энфилд, Онлайн-трансляция