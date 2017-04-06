Хет-трик Мораты принес «Реалу» победу над «Леганесом»
Мадридский «Реал» на выезде переиграл «Леганес» (4:2) в матче 30-го тура чемпионата Испании.
Уже к 23-й минуте королевский клуб отправил в ворота хозяев поля три безответных мяча, однако затем «Леганес» сократил разрыв в счете до минимума.
В начале второго тайма нападающий «Реала» Альваро Мората оформил хет-трик, установив на табло окончательный счет.
Команда Зинедина Зидана продлила победную серию в национальном первенстве до пяти матчей. 8 апреля «Реал» сразится в мадридском дерби с «Атлетико».
Матч
Голы
Родригес 15 (0:1). Мората 18 (0:2). Мората 23 (0:3). Пирес 32 (1:3). Невес 35 (2:3). Мората 48 (2:4).
Состав
Леганес: Эррерин, Бустинса, Тито (Гарсия, 54), Мантовани, Сиовас, Рико, Пирес (Буэно, 64), Перес, Тимор, Шимановски (Мачис, 84), Невес
Реал: Навас, Рамос, Данило, Марсело, Начо, Асенсио, Родригес (Иско, 72), Ковачич (Модрич, 81), Каземиро, Васкес, Мората (Мариано, 78)
Предупреждения:
Пирес, 58; Бустинса, 85 - Начо, 90
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
05 апреля 22:30, Бутарке, Онлайн-трансляция