Хет-трик Мораты принес «Реалу» победу над «Леганесом»

Мадридский «Реал» на выезде переиграл «Леганес» (4:2) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Уже к 23-й минуте королевский клуб отправил в ворота хозяев поля три безответных мяча, однако затем «Леганес» сократил разрыв в счете до минимума.

В начале второго тайма нападающий «Реала» Альваро Мората оформил хет-трик, установив на табло окончательный счет.

Команда Зинедина Зидана продлила победную серию в национальном первенстве до пяти матчей. 8 апреля «Реал» сразится в мадридском дерби с «Атлетико».