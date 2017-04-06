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Хет-трик Мораты принес «Реалу» победу над «Леганесом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мадридский «Реал» на выезде переиграл «Леганес» (4:2) в матче 30-го тура чемпионата Испании. 

Уже к 23-й минуте королевский клуб отправил в ворота хозяев поля три безответных мяча, однако затем «Леганес» сократил разрыв в счете до минимума.

В начале второго тайма нападающий «Реала» Альваро Мората оформил хет-трик, установив на табло окончательный счет.

Команда Зинедина Зидана продлила победную серию в национальном первенстве до пяти матчей. 8 апреля «Реал» сразится в мадридском дерби с «Атлетико».

Матч

Леганес - Реал - 2:4 (2:3)

Голы

Родригес 15 (0:1). Мората 18 (0:2). Мората 23 (0:3). Пирес 32 (1:3). Невес 35 (2:3). Мората 48 (2:4).

Состав

Леганес: Эррерин, Бустинса, Тито (Гарсия, 54), Мантовани, Сиовас, Рико, Пирес (Буэно, 64), Перес, Тимор, Шимановски (Мачис, 84), Невес

Реал: Навас, Рамос, Данило, Марсело, Начо, Асенсио, Родригес (Иско, 72), Ковачич (Модрич, 81), Каземиро, Васкес, Мората (Мариано, 78)

Предупреждения:

Пирес, 58; Бустинса, 85 - Начо, 90

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

05 апреля 22:30, Бутарке, Онлайн-трансляция


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