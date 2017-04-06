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Ари: В перерыве тренер хотел заменить меня, но я попросил продолжить встречу

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Ари прокомментировал победу своей команды над «Уфой» (1:0) в полуфинале Кубка России.

- Игра получилась сложной. «Уфа» могла открыть счет в первом тайме, но здорово сыграл Гилерме. Хорошо, что нам удалось забить гол, который в итоге всё и решил. После гола пошла более открытая игра. Я очень сильно хотел забить. В начале матча получил болезненный удар по ногам, что немного мешало играть. В перерыве тренер даже хотел поменять меня. Но я попросил продолжить, чтобы посмотреть, как буду чувствовать себя. Главное, что мы в финале.

Мы заслужили эту победу, бились друг за друга и заслуженно вышли в финал. Мы отдавали себе отчет, насколько эта игра важна. Никто не жаловался. Все были единым коллективом. Все вместе мы добились результата, - цитирует Ари официальный сайт клуба.

Единственный мяч на 44-й минуте забил полузащитник железнодорожников Мануэль Фернандеш.

В финале команда Юрия Семина встретится в победителем пары «Урал» - «Рубин», которая пройдет в четверг.

Матч

Локомотив - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандеш 44 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)

Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)

Предупреждения:

Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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