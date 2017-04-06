Ари: В перерыве тренер хотел заменить меня, но я попросил продолжить встречу

Нападающий московского «Локомотива» Ари прокомментировал победу своей команды над «Уфой» (1:0) в полуфинале Кубка России.

- Игра получилась сложной. «Уфа» могла открыть счет в первом тайме, но здорово сыграл Гилерме. Хорошо, что нам удалось забить гол, который в итоге всё и решил. После гола пошла более открытая игра. Я очень сильно хотел забить. В начале матча получил болезненный удар по ногам, что немного мешало играть. В перерыве тренер даже хотел поменять меня. Но я попросил продолжить, чтобы посмотреть, как буду чувствовать себя. Главное, что мы в финале.



Мы заслужили эту победу, бились друг за друга и заслуженно вышли в финал. Мы отдавали себе отчет, насколько эта игра важна. Никто не жаловался. Все были единым коллективом. Все вместе мы добились результата, - цитирует Ари официальный сайт клуба.

Единственный мяч на 44-й минуте забил полузащитник железнодорожников Мануэль Фернандеш.

В финале команда Юрия Семина встретится в победителем пары «Урал» - «Рубин», которая пройдет в четверг.