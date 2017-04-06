Александр Касперович: Я по-прежнему являюсь главным тренером сборной России, заявление Тихонова надуманное

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал информацию о своей отставке.

- Сейчас я нахожусь в Австрии. Пока исполняю обязанности главного тренера, даже не исполняю — я являюсь главным тренером. Я решаю, подписываю все контракты, решаю все вопросы здесь. Завтра буду в Москве.

Александр Иванович Тихонов имеет полное право говорить хоть что. Есть решение правления, и оно ещё однозначно не доработано до конца. Нет решения по женской команде. Возможно, заявление Тихонова надуманное, - заявил Касперович.

Ранее сообщалось, что правление Союза биатлонистов России приняло решение ликвидировать должность главного тренера сборной команды, которую до настоящего времени занимал Александр Касперович.

Что касается старших тренеров, то мужской командой по-прежнему будет руководить Рикко Гросс, а вот женскую скорее всего возглавит другой специалист. Напомним, что минувший сезон в должности старшего тренера женской сборной России начал Валерий Медведцев, но затем командой стал руководить Виталий Норицын, чья группа подготовки показывала лучшие результаты, нежели спортсменки Медведцева.

Новая кандидатура тренера женской сборной пока не утверждена, однако, по информации «Советского спорта», команду может возглавить специалист, который привлекался к этой работе ранее.