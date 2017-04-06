Евгения Медведева объявила о начале работы своего официального сайта
В сети начал работу официальный сайт двукратной чемпионки мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде Евгении Медведевой.
Об этом сама фигуристка сообщила на своей странице в одной из социальных сетей.
Сайт Медведевой уже доступен для посетителей.
Напомним, на мировом первенстве 2017 года в Хельсинки, которое завершилось на прошлой неделе, Евгения Медведева завоевала золотую медаль, обновив мировой рекорд по сумме двух программ.
Ранее в Остраве москвичка стала чемпионкой Европы.
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