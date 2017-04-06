Гэри Бэттман: Мы пять раз останавливали чемпионат ради Олимпиады, но теперь не стремились к переговорам

Комиссионер НХЛ Гари Бэттман прокомментировал решение лиги о недопуске своих игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

- Мы давно дали понять, что клубам надоело останавливать чемпионат на три недели ради Олимпийских игр. Особенно если при этом игрокам нужно лететь через полмира.

Мы делали это 5 раз, то есть нельзя сказать, что мы не старались подстроиться под Олимпиаду. Но это не только не помогло хоккею – особенно в Северной Америке, это еще и вредит нашему сезону: падает соревновательность, календарь искусственно сжимается, игроки получают травмы. Даже на Играх в Сочи 4 хоккеиста получили повреждения и выбыли до конца сезона. Поэтому мы не стремились к переговорам и не стремимся к ним сейчас.

В каком-то смысле все это началось из-за МОК, когда они сказали, что не хотят больше покрывать расходы на поездку на Игры. Многие клубы, которые к тому еще не определились ехать на Олимпиаду или нет, сказали: подождите-ка, если МОК не ценит наш вклад, не ценит, что мы одалживаем хоккеистов с контрактами, которые стоят 3 млрд долларов, что мы прерываем чемпионат в очень важное время года, то зачем тогда мы это делаем?

Потом МОК и ИИХФ согласились оплатить расходы на поездку в Корею. ИИХФ взяла бы деньги, которые предназначались для программ по развитию хоккея, - заявил Бэттман.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилось сообщение о том, что хоккеисты лиги не будут допущены на Игры-2018.

Позднее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил о том, что он все равно надеется принять участие в соревнованиях.

