Сергей Харитонов: Если Bellator даст мне в соперники Емельяненко, запросто выйду с ним на ринг

Российский тяжеловес Сергей Харитонов не исключает возможность своей встречи с Федором Емельяненко.

- Если организация даст мне в соперники Емельяненко, запросто выйду с ним на ринг. Для меня он не является ни особым раздражителем, ни бойцом, с которым я не хотел бы драться. Нужно быть профессионалом и сражаться с теми, с кем тебе организовывают схватки.

Цель у меня всегда одна — стать лучшим. В каком бы бойцовском промоушене я ни выступал, всегда стремлюсь побеждать. Не делю оппонентов на сильных и слабых. Да и Bellator не будет держать у себя непрофессиональных бойцов, так что я готов к любым оппонентам, - заявил Харитонов.

Напомним, в своем последнем поединке Сергей Харитонов одержал досрочную победу над американцем Чейзом Гормли.

Федор Емельяненко, который также выступает в организации Bellator, 24 июня проведет поединок с Мэттом Митрионом.

