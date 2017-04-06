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Сергей Харитонов: Если Bellator даст мне в соперники Емельяненко, запросто выйду с ним на ринг

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский тяжеловес Сергей Харитонов не исключает возможность своей встречи с Федором Емельяненко.

- Если организация даст мне в соперники Емельяненко, запросто выйду с ним на ринг. Для меня он не является ни особым раздражителем, ни бойцом, с которым я не хотел бы драться. Нужно быть профессионалом и сражаться с теми, с кем тебе организовывают схватки.

Цель у меня всегда одна — стать лучшим. В каком бы бойцовском промоушене я ни выступал, всегда стремлюсь побеждать. Не делю оппонентов на сильных и слабых. Да и Bellator не будет держать у себя непрофессиональных бойцов, так что я готов к любым оппонентам, - заявил Харитонов.

Напомним, в своем последнем поединке Сергей Харитонов одержал досрочную победу над американцем Чейзом Гормли. 

Федор Емельяненко, который также выступает в организации Bellator, 24 июня проведет поединок с Мэттом Митрионом.

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