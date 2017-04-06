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Андрей Кириленко: Блатт никогда не откажет мне в консультации, но это не значит, что он возглавит сборную России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером сборной России Дэвидом Блаттом.

- Я считаю Дэвида не только отличным тренером, но и очень близким человеком. Очень многое было пройдено вместе – не только спортивного, но и жизненного. Все-таки, когда команда долго находится вместе, возникает множество моментов игрового характера. Это настоящий профессионал и хороший человек.

Желаю Блатту удачи в любой команде, в которой он будет работать. И, конечно, если у меня возникнут вопросы, касающиеся сборной России, Дэвид будет одним из первых тренеров, к которому я обращусь за консультацией или помощью. Знаю, что он мне никогда не откажет, но это не значит, что Блатт должен стать тренером нашей сборной. У нас сейчас есть главный тренер, который отлично справляется со своей работой, - цитирует Кириленко агентство ТАСС.

Напомним, Дэвид Блатт ныне тренирует турецкий клуб «Дарушафака».

Он работал с мужской сборной России в 2006 - 2012 годах. Под его руководством команда выиграла Евробаскет-2008 и завоевала бронзовые медали Олимпиады-2012 в Лондоне.

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