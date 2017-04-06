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Гэри Бэттман: Если Олимпиада важна для игроков - нужно было включить соотвутствующий пункт в коллективное соглашение

Источник:  SportsnetКомментарии

Комиссионер НХЛ Гари Бэттман прокомментировал решение лиги о недопуске своих игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

- На прошлой неделе профсоюз сказал: мы не ведем переговоры, мы ничего не предлагаем – у нас есть право ехать на Олимпиаду. По-моему, это явное преувеличение. После этого и после слов мистера Баха, что если НХЛ не поедет в Корею, то она не поедет и в Китай в 2018 году, мы официально объявили о своей позиции.

Факт в том, что нам нельзя делать промоушн участия наших игроков в Олимпиаде. Мы даже не могли разместить у себя победный гол Сидни Кросби в Ванкувере.

Не помню, упоминалась ли Олимпиадах в последнем раунде переговоров по коллективному соглашению, но предполагаю, что если это так важно для игроков, профсоюз должен был настоять на включении соответствующего пункта. Так как в предыдущем коллективном соглашении он был, - заявил Бэттман.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилось сообщение о том, что хоккеисты лиги не будут допущены на Игры-2018.

Позднее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил о том, что он все равно надеется принять участие в соревнованиях.

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