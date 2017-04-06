«Анжи» не хочет играть матчи чемпионата России по пятницам

Руководство махачкалинского «Анжи» обратилось к Российской футбольной премьер-лиге с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу.

- Руководство «Анжи» в лице президента клуба Османа Кадиева попросило меня подготовить соответствующее обращение к руководству российской футбольной премьер-лиги. В Дагестане пятница считается священным днем. В этот день принято проводить время дома с семьей, а также обязательно посещать мечеть. Поэтому нашим болельщикам зачастую неудобно посещать пятничные матчи и стадион не заполняется. Мы надеемся на понимание религиозных особенностей региона и хотим, чтобы руководство премьер-лиги в дальнейшем учло нашу просьбу при составлении календаря, - рассказал председатель совета директоров дагестанского клуба Анзор Кавазашвили.

В данный момент «Анжи» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России (23 очка).



- У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. «Анжи» и «Терек» — представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова — с подобной просьбой к нам обращались и представители «Терека». Со своей стороны мы стараемся сделать все возможное, но это получается не всегда, - прокомментировал ситуацию президент РФПЛ Сергей Прядкин.