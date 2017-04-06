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«Уникаха» завоевала Кубок Европы, обыграв в финале «Валенсию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанская «Уникаха» (Малага) стала обладателем Кубка Европы-2016/17.

Команда Хоана Плазы держала победу над «Валенсией» в третьем матче финальной серии и стала обладателем трофея. Общий счет в серии — 2-1 в пользу «Уникахи».

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Валенсии» Боян Дублевич, который набрал 16 очков. В составе «Уникахи» самым результативным стал Альберто Диас (12 очков).

Команда из Малаги впервые в истории завоевала данный трофей. В 2001 году клуб выиграл Кубок Корача, а в 2006 г. стал чемпионом Испании.

Кубок Европы. Финал. 3-й матч

Матч

Валенсия - Уникаха - 58:63

Состав

Валенсия: Дублевич (16)

Уникаха: Диас (12), Смит (10)

Место и дата

05 апреля 21:30, Фуенте Сан Луис, Онлайн-трансляция

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