«Уникаха» завоевала Кубок Европы, обыграв в финале «Валенсию»
Испанская «Уникаха» (Малага) стала обладателем Кубка Европы-2016/17.
Команда Хоана Плазы держала победу над «Валенсией» в третьем матче финальной серии и стала обладателем трофея. Общий счет в серии — 2-1 в пользу «Уникахи».
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Валенсии» Боян Дублевич, который набрал 16 очков. В составе «Уникахи» самым результативным стал Альберто Диас (12 очков).
Команда из Малаги впервые в истории завоевала данный трофей. В 2001 году клуб выиграл Кубок Корача, а в 2006 г. стал чемпионом Испании.
Кубок Европы. Финал. 3-й матч
Матч
Состав
Валенсия: Дублевич (16)
Место и дата
05 апреля 21:30, Фуенте Сан Луис, Онлайн-трансляция
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