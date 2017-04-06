Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Красная Армия- : -Кузнецкие Медведи
Хоккей  Реактор- : -Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Футбол  Урал- : -Рубин
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фанаты «Арсенала» провели акцию протеста против Венгера

Источник:  Daily MailКомментарии

Болельщики «Арсенала» провели очередную акцию протеста против главного тренера команды Арсена Венгера.

Фанаты пропустили первые минуты матча 31-го тура чемпионата Англии, в котором «канониры» обыграли на своем поле «Вест Хэм».

На протяжении 13-ти минут матча, которые символизировали 13 лет, прошедших с момента последнего чемпионства «Арсенала», несколько секторов на арене пустовали.

Напомним, контракт Арсена Венгера с клубом истекает в конце текущего сезона, и вопрос о его продлении по-прежнему остается открытым. Французский специалист бессменно возглавляет команду с 1996 года.

Матч

Арсенал - Вест Хэм - 3:0 (0:0)

Голы

Озил 58 (1:0). Уолкотт 68 (2:0). Жиру 84 (3:0).

Состав

Арсенал: Мартинес, Паулиста, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Озил, Эль-Ненни (Рэмзи, 81), Джака, Уэлбек (Жиру, 74), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 81), Санчес

Вест Хэм: Рэндольф, Коллинс, Фонте, Масуаку, Байрэм, Куяте, Антонио (Снодграсс, 46), Лансини, Ноубл (Фернандес, 80), Кэрролл (Сахо, 64), Айю

Предупреждения:

Бельерин, 18; Мустафи, 62 - Лансини, 39; Байрэм, 77

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

05 апреля 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Не выдумывай лишнего. Почему «Челси» неуязвим в нынешнем сезоне АПЛНе выдумывай лишнего. Почему «Челси» неуязвим в нынешнем сезоне АПЛ«Советский спорт» - о том, как «Челси», победив «Сити», сделал еще один важный шаг в чемпионской гонке АПЛ.Антонио Конте: Я стал игроком и помог «Челси» одолеть лучшую команду АПЛАнтонио Конте: Я стал игроком и помог «Челси» одолеть лучшую команду АПЛПредставители «Челси» и «Манчестер Сити» поделились эмоциями после матча 31-го тура английской премьер-лиги.«Ливерпуль» не удержал победу над «Борнмутом»«Ливерпуль» сыграл вничью «Борнмут» в 31-м туре чемпионата Англии со счетом 2:2.АПЛ. 31-й тур. «Ливерпуль» и «Борнмут» сыграли вничью, «Челси» победил «Манчестер Сити» и другие матчиРезультаты матчей 31-го тура чемпионата Англии.Дубль Азара принес «Челси» победу над «Манчестер Сити»«Челси дома обыграл «Манчестер Сити» (2:1) в 31-м туре чемпионата Англии.«Тоттенхэм» обыграл «Суонси», забив на последних минутах три мяча«Суонси» дома уступил «Тоттенхэму» (1:3) в 31-м туре чемпионата Англии.«Арсенал» разгромил «Вест Хэм»«Арсенал» дома взял верх над «Вест Хэмом» (3:0) в 31-м туре чемпионата Англии.«Челси» – «Манчестер Сити» - 2:1. Как это былоСегодня «Совесткий спорт» проводит текстовую трансляцию матча 31-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Сити».«Челси» – «Манчестер Сити». Стартовые составы«Челси» и «Манчестер Сити» определились с составами на матч 31-го тура английской премьер-лиги.Букмекеры отдают «Челси» предпочтение в матче с «Манчестер Сити»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 31-го тура чемпионата Англии, в которой «Челси» принимает «Манчестер Сити».Мане может пропустить остаток сезона из-за травмыПолузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, возможно, пропустит оставшиеся матчи сезона. Об этом сообщают британские СМИ.Александер Чеферин: Мне не нравится, что игры АПЛ проходят одновременно с матчами Лиги чемпионовПрезидент УЕФА Александер Чеферин сказал, что игры английской премьер-лиги не должны проходить в одно время с матчами Лиги чемпионов. Он отметил, что будет вести переговоры по этому поводу.Майкл Кэррик: Уверен, «Манчестер Юнайтед» займет место в топ-4 АПЛПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне, отметив, что «красным дьяволам» по силам занять место в четверке лучших команд английской премьер-лиги.«Челси» – «Манчестер Сити»: пристегнитесь, нас ждет головокружительный вечер!«Челси» – «Манчестер Сити»: пристегнитесь, нас ждет головокружительный вечер!Сегодня Лондон живет ожиданием матча «Челси» – «Манчестер Сити».Бывший хавбек сборной Англии: У «МЮ» закончились идеи, теперь никто не боится играть на «Олд Траффорд»Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной Англии Леон Осман высказался об игре «Манчестер Юнайтед».«Ювентус» опережает «Челси» и «Ливерпуль» в борьбе за Хамеса РодригесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к переезду в чемпионат Италии. Об этом сообщает Football-Еspana.Александр Шмурнов: Боже, насколько же «Манчестер Юнайтед» скучнее ЛиверпуляКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – о выступлении «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.Экс-наставник «Челси»: Конте хочет, чтобы Пирло вошел в его тренерский штабПолузащитник «Нью- Йорк Сити» Андреа Пирло может войти в тренерский штаб лондонского «Челси». Об этом заявил бывший игрок и наставник «сниих» Рэй Уилкинс.Хавбек «Интера», которым интересовался Моуринью, подписался на Instagram «МЮ»Полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович подписался на официальную страницу «Манчестер Юнайтед» в социальной сети Instagram.Роналду покинет «Реал», если клуб пригласит АзараКак сообщает Daily Express, лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Испании грядущим летом.
Хоккей
Гэри Бэттман: Если Олимпиада важна для игроков - нужно было включить данный пункт в коллективное соглашение
Баскетбол
Андрей Кириленко: Блатт никогда не откажет мне в консультации, но это не значит, что он возглавит сборную России
MMA
Сергей Харитонов: Если Bellator даст мне в соперники Емельяненко, запросто выйду с ним на ринг
Хоккей
Гэри Бэттман: Мы пять раз останавливали чемпионат ради Олимпиады, но теперь не стремились к переговорам
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости