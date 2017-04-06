Фанаты «Арсенала» провели акцию протеста против Венгера
Болельщики «Арсенала» провели очередную акцию протеста против главного тренера команды Арсена Венгера.
Фанаты пропустили первые минуты матча 31-го тура чемпионата Англии, в котором «канониры» обыграли на своем поле «Вест Хэм».
На протяжении 13-ти минут матча, которые символизировали 13 лет, прошедших с момента последнего чемпионства «Арсенала», несколько секторов на арене пустовали.
Напомним, контракт Арсена
Венгера с клубом истекает в конце текущего сезона, и вопрос о его продлении по-прежнему остается открытым. Французский специалист бессменно возглавляет команду с 1996 года.
Матч
Арсенал - Вест Хэм - 3:0 (0:0)
Голы
Озил 58 (1:0). Уолкотт 68 (2:0). Жиру 84 (3:0).
Состав
Арсенал: Мартинес, Паулиста, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Озил, Эль-Ненни (Рэмзи, 81), Джака, Уэлбек (Жиру, 74), Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 81), Санчес
Вест Хэм: Рэндольф, Коллинс, Фонте, Масуаку, Байрэм, Куяте, Антонио (Снодграсс, 46), Лансини, Ноубл (Фернандес, 80), Кэрролл (Сахо, 64), Айю
Предупреждения:
Бельерин, 18; Мустафи, 62 - Лансини, 39; Байрэм, 77
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
05 апреля 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция