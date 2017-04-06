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Андрес Иньеста: «Барселона» должна обыграть «Реал» на выезде, чтобы рассчитывал на титул

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста надеется, что его команда еще сможет навязать борьбу «Реалу» в чемпионате Испании.

- Да, мы проиграли «Депортиво» и сыграли вничью с «Лас-Пальмосом». Теперь нам надо обязательно выиграть у «Реала» на выезде, чтобы рассчитывать на чемпионский титул.

Нелегкий для меня период уже прошел, я доволен своей игрой и прогрессом клуба. Этот сезон складывается довольно странно из-за разных факторов, но сейчас я набрал форму. Надеюсь, проведу оставшиеся матчи на том же уровне.

Мы еще не вылетели ни из одного турнира, но можем остаться вовсе без трофеев, если позволим себе расслабиться, - заявил Иньеста.

Матч 33-го тура примеры «Реал» - «Барселона» состоится 23 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

В данный момент «Барселона» отстает от «Реала» на два очка, и у королевского клуба остается один матч в запасе. 

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