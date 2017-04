«Боруссия» оштрафовала Обамеянга за демонстрацию маски Человека-паука в матче с «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» применила санкции к лучшему бомбардиру текущего чемпионата Германии Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

По словам спортивного директора клуба Михаэля Цорка, нападающий должен будет выплатить денежный штраф, размер которого не уточняется.

Напомним, в минувшую субботу Обамеянг отметил гол в ворота «Шальке 04», надев на голову маску героя комиксов Человека-паука, производителем которой является концерн Nike. В то время как официальным экипировщиком «Боруссии» является немецкая фирма Puma.

Nike & Pierre-Emerick Aubameyang taking branding in football to another level.#aubameyang #BVB pic.twitter.com/9yHb0bJOi4