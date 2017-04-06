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«Боруссия» оштрафовала Обамеянга за демонстрацию маски Человека-паука в матче с «Шальке»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  KickerКомментарии

Дортмундская «Боруссия» применила санкции к лучшему бомбардиру текущего чемпионата Германии Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

По словам спортивного директора клуба Михаэля Цорка, нападающий должен будет выплатить денежный штраф, размер которого не уточняется.

Напомним, в минувшую субботу Обамеянг отметил гол в ворота «Шальке 04», надев на голову маску героя комиксов Человека-паука, производителем которой является концерн Nike. В то время как официальным экипировщиком «Боруссии» является немецкая фирма Puma.

Рурское дерби завершилось вничью - 1:1.

«Человек-паук» попал на деньги? Обзор тура бундеслиги


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