«Боруссия» оштрафовала Обамеянга за демонстрацию маски Человека-паука в матче с «Шальке»
Дортмундская «Боруссия» применила санкции к лучшему бомбардиру текущего чемпионата Германии Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
По словам спортивного директора клуба Михаэля Цорка, нападающий должен будет выплатить денежный штраф, размер которого не уточняется.
Напомним, в минувшую субботу Обамеянг отметил гол в ворота «Шальке 04», надев на голову маску героя комиксов Человека-паука, производителем которой является концерн Nike. В то время как официальным экипировщиком «Боруссии» является немецкая фирма Puma.
Nike & Pierre-Emerick Aubameyang taking branding in football to another level.#aubameyang #BVB pic.twitter.com/9yHb0bJOi4— Football Talks ⚽ (@TheRealAL95) 1 апреля 2017 г.
Рурское дерби завершилось вничью - 1:1.
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