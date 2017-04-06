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Полиция Лестера подозревает Ахмеда Мусу в домашнем насилии

Источник:  Daily StarКомментарии

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса был доставлен в полицейский участок. Игрока подозревают в нападении на свою супругу.

По информации Daily Star, Муса был задержан в доме, где он проживает со своей семьей (жена, малолетние сын и дочь).

Стражи правопорядка допросили 24-летнего футболиста по факту инцидента. После чего он был отпущен без предъявления официальных обвинений.

Представитель «Лестера» в свою очередь заявил, что к Ахмеду не будут применены какие-либо санкции до выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, форвард сборной Нигерии Ахмед Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА в июле 2016 года за 16,6 миллиона фунтов стерлингов. Футболист практически не имеет игровой практики в клубе после отставки бывшего главного тренера «лис» Клаудио Раньери.


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