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Дональд Фер: Никто не думал, что руководство НХЛ займет такую близорукую позицию

Источник:  SportsnetКомментарии

Глава профсоюза игроков НХЛ Доналд Фер ответил комиссионеру лиги Гэри Бэттману, ранее озвучившему решение о недопуске игроков на Олимпиаду-2018.

- У нас была договоренность по Сочи. И у нас была общая позиция: если расходы на поездку и страховку нам оплачивают, то мы находим способ поехать на Олимпиаду.

Когда шли переговоры по коллективному соглашению в 2005 году, мы знали, где будут Игры, знали, что Олимпиада-2010 пройдет в Ванкувере. Никто не ожидал, что владельцы клубов займут такую позицию, мы назвали ее близорукой. Она противоречит интересам развития хоккея.

Возможно, через 10-12 лет Кубок мира, который мы провели в прошлом году, будет значимым мировым событием. Но пока он таковым не стал. И с точки зрения аудитории во всем мире – нет ничего лучше Олимпийских игр, - заявил Фер.

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилось сообщение о том, что хоккеисты лиги не будут допущены на Игры-2018.

Позднее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил о том, что он все равно надеется принять участие в соревнованиях.

Гэри Бэттман: Если Олимпиада важна для игроков - нужно было включить данный пункт в коллективное соглашение

Голосование: Как вы относитесь к решению НХЛ не отпускать игроков лиги на Олимпиаду?

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