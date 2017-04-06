Как завершится второй бой Сергея Ковалева - с Андре Уордом (Опрос)

17 июня в Лас-Вегасе состоится повторный поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

Напомним, в ноябре прошлого года Уорд победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у «Крашера» чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

4 апреля стало известно о том, что команды бойцов пришли к соглашению по условиям организации реванша, возможность которого для Сергея была прописана в контракте на первый бой.

Чем завершится вторая встреча принципиальных соперников в Лас-Вегасе?