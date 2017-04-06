«Монреаль» уступил «Баффало», Радулов сделал результативную передачу
Хоккеисты «Баффало» переиграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).
В составе «Канадиенс» результативной передачей отметился российский форвард Александр Радулов. Он ассистировал Томашу Плеканецу в третьем периоде.
Шведский голкипер «Баффало» Робин Ленер отразил 31 бросок по своим воротам из 32.
Таким образом, сегодня прервалась пятиматчевая победная серия «Монреаля». Канадская команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Матч
Баффало - Монреаль - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Ристолайнен (Горджес, Айкел), 6:01 (1:0). Эннис (О'Райлли Р., Кейн), 31:35 (2:0). Плеканец (Байрон, Радулов), 40:46 (2:1).
Место и дата
06 апреля 02:30, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически