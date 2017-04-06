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«Монреаль» уступил «Баффало», Радулов сделал результативную передачу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Баффало» переиграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

В составе «Канадиенс» результативной передачей отметился российский форвард Александр Радулов. Он ассистировал Томашу Плеканецу в третьем периоде.

Шведский голкипер «Баффало» Робин Ленер отразил 31 бросок по своим воротам из 32.

Таким образом, сегодня прервалась пятиматчевая победная серия «Монреаля». Канадская команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Матч

Баффало - Монреаль - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Ристолайнен (Горджес, Айкел), 6:01 (1:0). Эннис (О'Райлли Р., Кейн), 31:35 (2:0). Плеканец (Байрон, Радулов), 40:46 (2:1).

Место и дата

06 апреля 02:30, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция


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