Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

Гэри Бэттман: Мы пять раз останавливали чемпионат ради Олимпиады, но теперь не стремились к переговорам

Комиссионер НХЛ Гари Бэттман прокомментировал решение лиги о недопуске своих игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.