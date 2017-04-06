Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Хоккеисты «Вашингтона» переиграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0).
Авторами голов «Кэпиталс» стали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Последний набрал в сегодняшнем матча два балла за результативность.
Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби оформил «шатаут», отразив 24 броска по своим воротам.
Столичная команда гарантировала себе победу в регулярном чемпионате НХЛ. Она будет иметь преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.
Матч
Вашингтон - Рейнджерс - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Овечкин (Юханссон, Кузнецов), 34:49 (1:0). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 45:42 (2:0).
Место и дата
06 апреля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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