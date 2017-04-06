«Вашингтон» в третий раз завоевал Президентский Кубок
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталс» досрочно стали победителями регулярного чемпионата НХЛ-2016/17.
Благодаря сегодняшней победе над «Рейнджерс» команда Барри Троца стала недосягаемой для конкурентов в турнирной таблице.
«Вашингтон» набрал 116 очков в 80 проведенных матчах. На 7 очков от лидера отстает «Питтсбург».
Отметим, что «Кэпиталс» в третий раз завоевывают Президентский Кубок (приз победителям регулярного первенства). Ранее это удавалось клубу в 2010 и 2016 годах.
Дружина Александра Овечкина будет иметь преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.
Матч
Коламбус - Вашингтон - 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Голы:
Оши (Бэкстрём), 21:12 (0:1). Бураковски (Эллер, Шаттенкирк), 22:56 (0:2). Нисканен (Бураковски), 30:05 (0:3). Джонсон (Ганье, Веннберг), 49:22 (1:3). Квинси (Ганье, Саад), 55:33 (2:3).
Место и дата
03 апреля 01:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция