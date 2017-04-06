«Вашингтон» в третий раз завоевал Президентский Кубок

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталс» досрочно стали победителями регулярного чемпионата НХЛ-2016/17.

Благодаря сегодняшней победе над «Рейнджерс» команда Барри Троца стала недосягаемой для конкурентов в турнирной таблице.

«Вашингтон» набрал 116 очков в 80 проведенных матчах. На 7 очков от лидера отстает «Питтсбург».



Отметим, что «Кэпиталс» в третий раз завоевывают Президентский Кубок (приз победителям регулярного первенства). Ранее это удавалось клубу в 2010 и 2016 годах.

Дружина Александра Овечкина будет иметь преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.