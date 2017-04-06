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Бывший защитник «Барселоны» Серхи Бархуан возглавил «Мальорку»

Источник:  ФК «Мальорка»Комментарии

Новым главным тренером «Мальорки» стал 45-летний Серхи Бархуан, сообщает официальный сайт клуба.

Перед тренером поставлена задача спасти островную команду от вылета из испанской сегунды.

В данный момент «Мальорка» занимает 21-ю строчку турнирной таблицы, на 5 очков отставая от 18-го места, которое дает право коллективу остаться в дивизионе.

Серхи Бархуан играл за «Барселону» с 1993 по 2002 год на позиции крайнего защитника. Он стал трехкратным чемпионом Испании.

Позднее Серхи работал с молодежной командой каталонцев (2009 - 2011), а затем тренировал «Рекреативо» и «Альмерию».

Напомним, в сезоне-2014/15 «Мальорку» тренировал Валерий Карпин.


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