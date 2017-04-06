Бывший защитник «Барселоны» Серхи Бархуан возглавил «Мальорку»

Новым главным тренером «Мальорки» стал 45-летний Серхи Бархуан, сообщает официальный сайт клуба.

Перед тренером поставлена задача спасти островную команду от вылета из испанской сегунды.

В данный момент «Мальорка» занимает 21-ю строчку турнирной таблицы, на 5 очков отставая от 18-го места, которое дает право коллективу остаться в дивизионе.



Sergi Barjuan: "Hay la necesidad imperiosa de sumar".

El nuevo entrenador cree imprescindible "recuperar el ánimo".https://t.co/SaFVUqulxc pic.twitter.com/RTRPfcem7D — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) 5 апреля 2017 г.

Серхи Бархуан играл за «Барселону» с 1993 по 2002 год на позиции крайнего защитника. Он стал трехкратным чемпионом Испании.



Позднее Серхи работал с молодежной командой каталонцев (2009 - 2011), а затем тренировал «Рекреативо» и «Альмерию».

Напомним, в сезоне-2014/15 «Мальорку» тренировал Валерий Карпин.





