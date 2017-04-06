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«Вашингтон» выиграл «регулярку», Бэттман критикует МОК и профсоюз, а Мусу задержала полиция. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вашингтон» выиграл «регулярку», Бэттман критикует МОК и профсоюз, а Мусу задержала полиция. Главные новости утра
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.

1. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталс» в третий раз стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. Голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова минувшей ночью помогли команде обыграть «Рейнджерс», и этого оказалось достаточно для досрочной победы в регулярном сезоне. 

2. Комиссионер НХЛ Гэри Бэттман конкретизировал позицию лиги, принявшей нашумевшее решение - не допустить своих игроков до Олимпиады-2018. По его словам, хоккеисты могут предъявлять претензии только самим себе и своему профсоюзу

3. Глава профсоюза Дональд Фер не остался в долгу. Он подчеркнул, что игроки просто не ожидали от НХЛ и владельцев клубов такого удара исподтишка, когда согласовывали условия нового коллективного соглашения. 

4. Мадридский «Реал» в отсутствие Гарета Бэйла и Криштиану Роналду одержал плановую победу над скромным «Леганесом». Впереди у «сливочных» - куда более серьезные испытания: столичное дерби с «Атлетико» (8 апреля) и первый матч с «Баварией» (12 апреля) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

5. Известный российский тяжеловес Сергей Харитонов не исключил возможность проведения поединка с Федором Емельяненко в рамках промоушена Bellator.

6. А коммерческий и странный по своей сути бой Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор уже получил санкцию Государственной атлетической комиссии штата Невада. Шоу должно продолжаться?

7. Экстравагантная выходка нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в матче с «Шальке 04» все же ударила игрока по кошельку. Лучший бомбардир чемпионата Германии официально оштрафован своим клубом за перевоплощение в Человека-паука.

8. Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса в последнее время почти не играет за «Лестер». А теперь и вовсе попал в переплет. Полиция города подозревает нигерийца в домашнем насилии. Футболист пока не взят под стражу, но мы помним, чем заканчивались подобные истории с российскими игроками НХЛ.

9. Валерию Карпину в сезоне-2014/15 не удалось вернуть «Мальорке» былую славу. Что получится на острове у бывшего игрока «Барселоны» Серхи Бархуана?

10. Руководство махачкалинского «Анжи» обратилось в РФПЛ с просьбой не назначать домашние матчи команды на пятницу.

11. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о начале работы своего официального сайта. 

Событие дня: Сегодня в матче «Урал» - «Рубин» определится соперник московского «Локомотива» по финалу Кубка России.

Блог дня: Хоккей надо исключить из Олимпиад!

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