Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Красная Армия- : -Кузнецкие Медведи
Хоккей  Реактор- : -Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Футбол  Урал- : -Рубин
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика).

Во втором круге теннисистка обыграла американку Кристи Ан со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 48 минут.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с венгеркой Тимей Бабош.  

Монтеррей (Мексика) 

Турнир WTA

Призовой фонд - 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) - Кристи Ан (США) - 7:6, 6:4 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Веснина уступила венгерке Столлар на турнире в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Елена Веснина уступила венгерке Фанни Столлар во втором круге турнира в Чарльстоне.Касаткина обыграла Пуиг во втором круге турнира в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина взяла верх над Монику Пуиг (Пуэрто-Рико) во втором круге турнира в Чарльстоне.Кербер обыграла Скьявоне во втором раунде турнира в МонтеррееМатч второго раунда турнира WTA в Монтеррее (Мексика) между немкой Анжелик Кербер и итальянкой Франческой Скьявоне завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча - 4:6, 6:0, 6:4 в пользу Кербер.Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в МонтеррееРоссийская теннисистка Ирина Хромачева уступила Ализе Корне из Франции в рамках первого круга теннисного турнира в Монтеррее.Макарова обыграла Аллертову на старте турнира в МонтеррееРоссийская теннисистка Екатерина Макарова стартовала на турнире в Монтеррее с победы над Денисой Аллертовой из Чехии.Касаткина разгромила Ковинич на старте турнира в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина в рамках первого круга турнира в Чарльстоне разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич.Веснина претендует на звание лучшей теннисистки мартаРоссийская теннисистка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта, сообщает официальный сайт WTA.Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, обыграв немку МариюРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова в стартовом раунде турнира в Монтеррее взяла верх над немкой Татьяной Марией.Россиянка Александрова уступила Янкович на старте турнира в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Екатерина Александрова проиграла сербке Елене Янкович в первом круге турнира в Чарльстоне.«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»Обзор событий в мире тенниса от «Советского спорта».Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Конта выиграла турнир в Майами, обыграв в финале ВозняцкиБританская теннисистка Джоанна Конта взяла верх над датчанкой Каролин Возняцки в финальном матче турнира в Майами.Директор турнира в Штутгарте: Шарапова многое сделала для нашего турнираДиректор турнира Porsche Tennis Grand Prix Маркус Гюнтхард объяснил решение организаторов предоставить wild card российской теннисистке Марии Шараповой, для которой турнир в Штутгарте станет первым после дисквалификации.Каролина Плишкова: После первого сета я почувствовала, что отдала все, что у меня былоТретья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги поражения от Каролин Возняцки (7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале турнира WTA Miami Open.Барбора Стрыцова: Мне не нравится, что Шарапова сможет начать играть в Штутгарте со среды20-я ракетка мира Барбора Стрыцова рассказала о том, что думает в связи с возвращением российской теннисистки Марии Шараповой после дисквалификации.Каролин Возняцки: Раньше я не добавилась в Майами тех результатов, которых хотела14-я ракетка мира Каролин Возняцки поделилась впечатлениями после победы над Каролиной Плишковой из Чехии (5:7, 6:1, 6:1) и выхода в финал турнира WTA Miami Open.Титул на турнире в Майами разыграют Конта и ВозняцкиОпределились финалистки крупного турнира WTA, проходящего в Майами.Илие Настасе: Сражаясь с депрессией, Шарапова начала пить. Но русские устойчивы к алкоголюЭкс-первая ракетка мира Илие Настасе высказал оригинальное опасение в связи с длительной паузой в карьере Марии Шараповой.Румынский теннисист Настасе считает, что Серена Уильямс употребляла допингБывший теннисист из Румынии Илие Настасе высказал свое мнение о проблеме допинга. Он считает, что американка Серена Уильямс употребляла запрещенные препараты.The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!Экс первая ракетка мира готовится выступить на международном теннисном турнире – впервые после дисквалификации в 2016 году.
Бокс
Как завершится второй бой Сергея Ковалева - с Андре Уордом? (Опрос)
Хоккей
Дональд Фер: Никто не думал, что руководство НХЛ займет такую близорукую позицию
Футбол
Полиция Лестера подозревает Ахмеда Мусу в домашнем насилии
Бокс
Спортивная комиссия штата Невада одобрила проведение боя Мэйвезер - Макгрегор
все новости
Тимеа Бабош
Тимеа Бабошвсе новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour