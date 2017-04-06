Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика).
Во втором круге теннисистка обыграла американку Кристи Ан со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 48 минут.
В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с венгеркой Тимей Бабош.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA
Призовой фонд - 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 2) - Кристи Ан (США) - 7:6, 6:4
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