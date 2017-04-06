«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, «Рейнджерс» - с «Монреалем»

Стали известны две пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» проведет матчи против «Монреаля», «Питтсбург» встретится с «Коламбусом». Причем «Рейнджерс» получил преимущество своей площадки, в другой паре пока неизвестно, на чьей площадке начнется серия.

Добавим, что «Монреаль» занимает второе место на Востоке в регулярном чемпионате НХЛ, «Рейнджерс» - пятое. «Питтсбург» идет на третьем месте, «Коламбус» - на четвертом.