Александр Овечкин: «Вашингтон» - лучшая команда сезона

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

- Это означает, что у нас лучшая команда в сезоне. Но самая важная часть сезона еще впереди. Я думаю, что мы идем правильным путем. Отдаем все силы для победы. Вы это сами видели в матчах с «Коламбусом», «Торонто» и «Рейнджерс». Сейчас нам нужно продолжать играть так же, как в этих играх, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» набрал 116 очков в 80 проведенных матчах. На 7 очков от лидера отстает «Питтсбург». Отметим, что «Кэпиталс» в третий раз завоевывают Президентский Кубок (приз победителям регулярного первенства). Ранее это удавалось клубу в 2010 и 2016 годах.

Дружина Александра Овечкина будет иметь преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.