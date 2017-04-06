Кузнецов - третья звезда дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Вашингтон» со счетом 2:0 победил «Нью-Йорк Рейнджерс» и во второй раз подряд выиграл Президентский Кубок. Кузнецов в этом матче забросил шайбу и стал автором голевой передачи.

Первой звездой дня стал одноклубник Кузнецова вратарь Брэйден Холтби, отразив все 24 броска по своим воротам.

Второй звездой признан вратарь «Баффало» Робин Ленер, отразивший 31 бросок в игре с «Монреалем» (2:1).