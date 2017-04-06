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Сергей Прядкин: Думаю, проблем с полями до конца чемпионата возникнуть не должно

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин надеется, что команды лиги не будут испытывать проблем с подготовкой полей до конца текущего сезона. 

- Думаю, с учетом прихода тепла проблем с полями до конца чемпионата возникнуть не должно. Но рекомендации определенные мы хотим дать, и дадим их достаточно жестко. Понятно, что газон выбирает клуб, регион платит за это деньги. Но бывают случаи, когда мы даем рекомендации положить искусственный газон последнего поколения, а кладут все равно натуральный, который достаточно трудно приживается в данных климатических условиях, - сообщил Прядкин, имея в виду ситуацию с томской «Томью».

Напомним, что ряд клубов лиги весной столкнулся с проблемами при подготовке полей. Так, «Томь» проводила домашний матч против «Ростова» в Ростове-на-Дону, а «Крылья Советов» принимали «Локомотив» в Уфе.

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