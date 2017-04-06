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Глава Федерации футбола США: Подготовка к ЧМ-2018 движется в правильном направлении

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Глава Федерации футбола США, член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Сунил Гулати высказал свое мнение по поводу того, как идет подготовка к чемпионату мира в России.

- Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира. Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей. Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово, - сказал Гулати ТАСС. 

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. 

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