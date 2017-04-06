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Сливко одержала победу в спринте в финале Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в спринте в финале Кубка России.

Спортсменка допустила один промах, но показала лучший ход в гонке. Второй с чистой стрельбой стала Ольга Шестерикова, но за нарушение правил на огневом рубеже ее дисквалифицировали. В связи с этим серебро досталось Валентине Телициной из Удмуртии.

С двумя промахами тройку замкнула Анастасия Загоруйко. 

Кубок России
Тюмень 
Спринт, 7,5 км
Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 21.43.00 (1 промах)
2. Валентина Теплицына (Удмуртия) – (2 промаха)
3. Анастасия Загоруйко (Тюменская обл.) – (2 промаха)

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