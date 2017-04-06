Сливко одержала победу в спринте в финале Кубка России
Тюменская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в спринте в финале Кубка России.
Спортсменка допустила один промах, но показала лучший ход в гонке. Второй с чистой стрельбой стала Ольга Шестерикова, но за нарушение правил на огневом рубеже ее дисквалифицировали. В связи с этим серебро досталось Валентине Телициной из Удмуртии.
С двумя промахами тройку замкнула Анастасия Загоруйко.
Кубок России
Тюмень
Спринт, 7,5 км
Женщины
1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 21.43.00 (1 промах)
2. Валентина Теплицына (Удмуртия) – (2 промаха)
3. Анастасия Загоруйко (Тюменская обл.) – (2 промаха)
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