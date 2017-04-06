Товарищеский матч женских сборных России и США начнется с минуты молчания

Товарищеский матч между футболистками сборных России и США начнется с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщается на официальном сайте РФС.

Игра состоится 7 апреля в Техасе, второй товарищеский матч между сборными пройдет 9 апреля в Хьюстоне. Встречи с США пройдут в рамках подготовки сборной России к финальному раунду Евро-2017, который состоится с 16 июля по 6 августа в Голландии. Напомним, что соперниками нашей сборной на групповом этапе Евро станут Италия, Швеция и Германия.

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.