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РФБ рассмотрит судейство матча «Самара» – «Спартак-Приморье»

Источник:  «Известия»Комментарии

Председатель просмотровой комиссии РФБ Григорий Кунявский сообщил, что комиссия рассмотрит действия судей в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф суперлиги «Самара» – «Спартак-Приморье».

31 марта «Самара» потерпела третье поражение в серии (77:81) и завершила выступление в плей-офф. При этом игроки команды остались недовольны решениями судьи Сергея Круга.

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«Официально никаких жалоб от «Самары» мы не получали, но эта игра в плановом порядке будет рассмотрена просмотровой комиссией.

В пятницу, 7 апреля, я распределю эту игру одному из членов нашей комиссии, и в конце следующей недели появится заключение.

Если член просмотровой комиссии вынесет решение, что судейство одного или нескольких арбитров было неквалифицированным, последуют санкции», – приводят «Известия» слова Кунявского.

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