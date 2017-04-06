РФБ рассмотрит судейство матча «Самара» – «Спартак-Приморье»

Председатель просмотровой комиссии РФБ Григорий Кунявский сообщил, что комиссия рассмотрит действия судей в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф суперлиги «Самара» – «Спартак-Приморье».

31 марта «Самара» потерпела третье поражение в серии (77:81) и завершила выступление в плей-офф. При этом игроки команды остались недовольны решениями судьи Сергея Круга.

«Это не случайная ошибка, а намеренный слив от судьи». Скандал в Суперлиге

«Официально никаких жалоб от «Самары» мы не получали, но эта игра в плановом порядке будет рассмотрена просмотровой комиссией.

В пятницу, 7 апреля, я распределю эту игру одному из членов нашей комиссии, и в конце следующей недели появится заключение.

Если член просмотровой комиссии вынесет решение, что судейство одного или нескольких арбитров было неквалифицированным, последуют санкции», – приводят «Известия» слова Кунявского.