Андрей Марков: Я слишком стар для сборной
Защитник «Монреаля» Андрей Марков сообщил, что, скорее всего не сыграет на Олимпийских играх в 2018 году из-за своего возраста.
– Я слишком стар для выступления за сборную, – цитирует Маркова AP.
В текущем сезоне 38-летний Марков провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 (6+30) очков. Защитник выступал за национальную команду на ОИ в 2006, 2010 и 2014 годах.
Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилась информация о том, что лига не будет прерывать регулярный чемпионат-2017/18 на Олимпиаду в Пхенчхане.
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