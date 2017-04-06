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Андрей Марков: Я слишком стар для сборной

Источник:  APКомментарии

Защитник «Монреаля» Андрей Марков сообщил, что, скорее всего не сыграет на Олимпийских играх в 2018 году из-за своего возраста.

– Я слишком стар для выступления за сборную, – цитирует Маркова AP.

В текущем сезоне 38-летний Марков провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 (6+30) очков. Защитник выступал за национальную команду на ОИ в 2006, 2010 и 2014 годах. 

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилась информация о том, что лига не будет прерывать регулярный чемпионат-2017/18 на Олимпиаду в Пхенчхане.  

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