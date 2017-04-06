Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Реактор- : -Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Хоккей  Красная Армия- : -Кузнецкие Медведи
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 51 миллион евро за Перишича

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Интера» Иван Перишич интересен «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить 51 миллион евро за 28-летнего хорвата, сообщает Football Italia.

Перишич проводит второй сезон в «Интере» и в нынешнем сезоне забил девять голов и сделал четыре голевые передачи в 28 матчах серии A.

По данным Gazzetta dello Sport, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять руководству клуба, что летом будут необходимы инвестиции в приобретение новых игроков, и Перишич входит в число приоритетных целей клуба.

«Манчестер Юнайтед» уже установил контакты с «Интером» и в ближайшее время намерен добиться прогресса в переговорах, чтобы не позволить «Челси» опередить себя.

Трансфер Перишича вполне реален в связи с тем, что в условиях финансового Fair Play выгодная продажа позволит развязать руки новым китайским владельцам клуба и инвестировать средства в приглашение игроков. Ожидается, что в случае ухода Перишича «Интер» нацелится на Федерико Бернардески из «Фиорентины» и Доменико Берарди из «Сассуоло».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полиция Лестера подозревает Ахмеда Мусу в домашнем насилииНападающий «Лестера» Ахмед Муса был доставлен в полицейский участок. Игрока подозревают в нападении на свою супругу.Фанаты «Арсенала» провели акцию протеста против ВенгераБолельщики «Арсенала» провели очередную акцию протеста против главного тренера команды Арсена Венгера.Не выдумывай лишнего. Почему «Челси» неуязвим в нынешнем сезоне АПЛНе выдумывай лишнего. Почему «Челси» неуязвим в нынешнем сезоне АПЛ«Советский спорт» - о том, как «Челси», победив «Сити», сделал еще один важный шаг в чемпионской гонке АПЛ.Антонио Конте: Я стал игроком и помог «Челси» одолеть лучшую команду АПЛАнтонио Конте: Я стал игроком и помог «Челси» одолеть лучшую команду АПЛПредставители «Челси» и «Манчестер Сити» поделились эмоциями после матча 31-го тура английской премьер-лиги.«Ливерпуль» не удержал победу над «Борнмутом»«Ливерпуль» сыграл вничью «Борнмут» в 31-м туре чемпионата Англии со счетом 2:2.АПЛ. 31-й тур. «Ливерпуль» и «Борнмут» сыграли вничью, «Челси» победил «Манчестер Сити» и другие матчиРезультаты матчей 31-го тура чемпионата Англии.Дубль Азара принес «Челси» победу над «Манчестер Сити»«Челси дома обыграл «Манчестер Сити» (2:1) в 31-м туре чемпионата Англии.«Тоттенхэм» обыграл «Суонси», забив на последних минутах три мяча«Суонси» дома уступил «Тоттенхэму» (1:3) в 31-м туре чемпионата Англии.«Арсенал» разгромил «Вест Хэм»«Арсенал» дома взял верх над «Вест Хэмом» (3:0) в 31-м туре чемпионата Англии.«Челси» – «Манчестер Сити» - 2:1. Как это былоСегодня «Совесткий спорт» проводит текстовую трансляцию матча 31-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Сити».«Челси» – «Манчестер Сити». Стартовые составы«Челси» и «Манчестер Сити» определились с составами на матч 31-го тура английской премьер-лиги.Букмекеры отдают «Челси» предпочтение в матче с «Манчестер Сити»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 31-го тура чемпионата Англии, в которой «Челси» принимает «Манчестер Сити».Мане может пропустить остаток сезона из-за травмыПолузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, возможно, пропустит оставшиеся матчи сезона. Об этом сообщают британские СМИ.Александер Чеферин: Мне не нравится, что игры АПЛ проходят одновременно с матчами Лиги чемпионовПрезидент УЕФА Александер Чеферин сказал, что игры английской премьер-лиги не должны проходить в одно время с матчами Лиги чемпионов. Он отметил, что будет вести переговоры по этому поводу.«Барселона» может приобрести у «Реала» Хамеса Родригеса, Месси хочет видеть его в командеИнтерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу проявляет «Барселона». Переход может состояться летом.Олег Яровинский: ЦСКА очень рассчитывает на Макарова после возвращения из аренды в «Тосно»Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал о перспективах полузащитника Александра Макарова. Сейчас игрок выступает за «Тосно» на правах аренды.Майкл Кэррик: Уверен, «Манчестер Юнайтед» займет место в топ-4 АПЛПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне, отметив, что «красным дьяволам» по силам занять место в четверке лучших команд английской премьер-лиги.«Челси» – «Манчестер Сити»: пристегнитесь, нас ждет головокружительный вечер!«Челси» – «Манчестер Сити»: пристегнитесь, нас ждет головокружительный вечер!Сегодня Лондон живет ожиданием матча «Челси» – «Манчестер Сити».Бывший хавбек сборной Англии: У «МЮ» закончились идеи, теперь никто не боится играть на «Олд Траффорд»Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной Англии Леон Осман высказался об игре «Манчестер Юнайтед».«Ювентус» опережает «Челси» и «Ливерпуль» в борьбе за Хамеса РодригесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к переезду в чемпионат Италии. Об этом сообщает Football-Еspana.
Хоккей
Кузнецов – третья звезда дня в НХЛ
Хоккей
Александр Овечкин: «Вашингтон» – лучшая команда сезона
Хоккей
«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, «Рейнджерс» – с «Монреалем»
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
все новости
Сассуоло
Сассуолокалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Фиорентина
Фиорентинакалендарьстатистика
Федерико Бернардески
Федерико Бернардескивсе новости
Иван Перишич
Иван Перишичвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Доменико Берарди
Доменико Берардивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы