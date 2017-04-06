«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 51 миллион евро за Перишича

Полузащитник «Интера» Иван Перишич интересен «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов заплатить 51 миллион евро за 28-летнего хорвата, сообщает Football Italia.

Перишич проводит второй сезон в «Интере» и в нынешнем сезоне забил девять голов и сделал четыре голевые передачи в 28 матчах серии A.

По данным Gazzetta dello Sport, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять руководству клуба, что летом будут необходимы инвестиции в приобретение новых игроков, и Перишич входит в число приоритетных целей клуба.

«Манчестер Юнайтед» уже установил контакты с «Интером» и в ближайшее время намерен добиться прогресса в переговорах, чтобы не позволить «Челси» опередить себя.

Трансфер Перишича вполне реален в связи с тем, что в условиях финансового Fair Play выгодная продажа позволит развязать руки новым китайским владельцам клуба и инвестировать средства в приглашение игроков. Ожидается, что в случае ухода Перишича «Интер» нацелится на Федерико Бернардески из «Фиорентины» и Доменико Берарди из «Сассуоло».