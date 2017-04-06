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Ходжсон стал советником в «Мельбурн Сити»

Источник:  The GuardianКомментарии

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон назначен советником в австралийском «Мельбурн Сити», сообщает The Guardian.

69-летний британец будет консультировать исполняющего обязанности главного тренера Майкла Валканиса. Ожидается, что Ходжсон проведет в Мельбурне один месяц, а уже в ближайшую пятницу посмотрит с трибун матч A-League с «Аделаидой Юнайтед».

При этом кандидатура Ходжсона на должность главного тренера рассматриваться не будет.

Отметим, что за «Мельбурн Сити» играет бывший полузащитник «Эвертона» Тим Кэхилл.

Напомним, Ходжсон ушел в отставку с поста главного тренера сборной Англии после Евро-2016.

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