Ходжсон стал советником в «Мельбурн Сити»

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон назначен советником в австралийском «Мельбурн Сити», сообщает The Guardian.



69-летний британец будет консультировать исполняющего обязанности главного тренера Майкла Валканиса. Ожидается, что Ходжсон проведет в Мельбурне один месяц, а уже в ближайшую пятницу посмотрит с трибун матч A-League с «Аделаидой Юнайтед».

При этом кандидатура Ходжсона на должность главного тренера рассматриваться не будет.

Отметим, что за «Мельбурн Сити» играет бывший полузащитник «Эвертона» Тим Кэхилл.

Напомним, Ходжсон ушел в отставку с поста главного тренера сборной Англии после Евро-2016.