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Павел Колобков: Если бы не верил в допуск россиян к ОИ-2018, то не занимал бы свой пост в министерстве

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков верит, что сборную России допустят до Олимпийских игр в 2018 году.

- Россия - это страна с государственным флагом, национальным гимном. Не должно быть никаких дискуссий по поводу того, что мы не должны участвовать под флагом нашей великой спортивной страны. Если бы я не верил в то, что нас допустят до Олимпийских игр, то вообще отказался бы занимать свой пост в министерстве, - цитирует Колобкова Inside thе games.

Напомним, что РУСАДА лишилось своих полномочий после публикации доклада комиссии Макларена, в котором утверждалось, чтов России действует поддерживаемая государством программа применения допинга спортсменами. Решение о восстановлении полномочий РУСАДА по плану должно быть принято в ноябре. Если оно будет принято, это усилит позицию российской стороны в переговорах об участии российских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. 

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