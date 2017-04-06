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«Металлург Мг» – СКА. Микко Коскинен готовится к матчу в общей группе

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский СКА продолжает подготовку к финалу Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга». 

Финский голкипер армейцев Микко Коскинен готовится к матчу в общей группе, несмотря на повреждение, которое он получил по ходу серии с «Локомотивом». 

Микко Коскинен: Думаю, буду готов сыграть в финале Кубка Гагарина 

Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

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