«Металлург Мг» – СКА. Микко Коскинен готовится к матчу в общей группе
Петербургский СКА продолжает подготовку к финалу Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».
Финский голкипер армейцев Микко Коскинен готовится к матчу в общей группе, несмотря на повреждение, которое он получил по ходу серии с «Локомотивом».
Микко Коскинен: Думаю, буду готов сыграть в финале Кубка Гагарина
Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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