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Слепцова успешно перенесла операцию на плече

Источник:  InstagramКомментарии

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова сообщила о том, что успешно перенесла операцию на плече и поблагодарила болельщиков за поддержку в нынешнем сезоне.

«Вот завершился сезон 2016/2017! В нем было много хорошего и не очень! Спасибо вам болельщикам, я знаю, что хороших много. Операция прошла успешно, все хорошо! Теперь как новая. До новых встреч. Я никогда не перестану любить биатлон несмотря ни на что», – написала Слепцова в инстаграме.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летняя Слепцова выиграла золото, два серебра и бронзу на чемпионате Европы. В общем зачете Кубка мира она заняла 72-е место, а в Кубке IBU – 40-е.

Накануне стало известно о том, что Слепцова не попала в состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане.

Вот завершился сезон 2016-2017 г! В нём было много хорошего и не очень ! Спасибо вам болельщикам ,я знаю что хороших много 😊🙏🏻 Операция прошла успешно ,всё хорошо ! Теперь как новая 👱🏻‍♀️ 😊 До новых встреч 🙌🏻 Я ни когда не перестану любить Биатлон не смотря ни на что 👆🏻💪🏻 P:S И помните 👆🏻 Красота человека внутри 💜 Ах да ,забыла рассказать 😂 бывало всякое автограф просили всяко ,и в паспорте расписывалась и т д ,но в реанимации первый раз 😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Публикация от S S (@sleptsovass)

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