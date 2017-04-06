Слепцова успешно перенесла операцию на плече

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова сообщила о том, что успешно перенесла операцию на плече и поблагодарила болельщиков за поддержку в нынешнем сезоне.

«Вот завершился сезон 2016/2017! В нем было много хорошего и не очень! Спасибо вам болельщикам, я знаю, что хороших много. Операция прошла успешно, все хорошо! Теперь как новая. До новых встреч. Я никогда не перестану любить биатлон несмотря ни на что», – написала Слепцова в инстаграме.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летняя Слепцова выиграла золото, два серебра и бронзу на чемпионате Европы. В общем зачете Кубка мира она заняла 72-е место, а в Кубке IBU – 40-е.

Накануне стало известно о том, что Слепцова не попала в состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане.