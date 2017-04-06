Егор Яковлев: Про НХЛ и Олимпиаду стараюсь ничего не читать, сосредоточен на финале Кубка Гагарина

Защитник СКА Егор Яковлев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».

- К серии с «Металлургом» подходим в боевом настроении: отдохнули, хорошо поработали. Игру «Магнитки» еще не разбирали, займемся этим в пятницу. Это хорошая команда с качественными исполнителями. Они будут начинать дома, что не очень хорошо, но серия будет хорошей, многие ждали этот финал.

- Как-то меняли подготовку в связи с большим перерывом?

- Провели изменения. Не очень возвращаться в игровой тонус после пауз. Лучше было бы начать финал раньше.

- Слышали, что игроков НХЛ не пустили на Олимпиаду?

- Я стараюсь не читать это, сосредоточен на наших играх, - приводит слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.