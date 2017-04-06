Сербские фанаты почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге
Болельщики на матче Кубка Сербии «Црвена Звезда» — «Младост» (4:2) провели акцию в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает RT.
Фанаты вывесили баннер с надписью: «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим». Ранее болельщики «Спартака» повесили такой же плакат.
еракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.
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