Харийс Витолиньш: Отказ НХЛ пускать игроков на Олимпиаду? Это станет стимулом для игроков показать себя на ЧМ

Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился мнением о решении НХЛ не пускать игроков на Олимпиаду-2018.

- Конечно, хочется, чтобы все лучшие приехали. Если не приедут - у нас достаточно сильных игроков в КХЛ. Может, это будет стимулом для игроков показать себя на чемпионате мира-2017 и попасть на Олимпиаду, - приводит слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилось сообщение о том, что хоккеисты лиги не будут допущены на Игры-2018.

Позднее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил о том, что он все равно надеется принять участие в соревнованиях.