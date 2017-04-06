Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Рубин
Хоккей  Реактор- : -Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Хоккей  Красная Армия- : -Кузнецкие Медведи
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Харийс Витолиньш: Отказ НХЛ пускать игроков на Олимпиаду? Это станет стимулом для игроков показать себя на ЧМ

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился мнением о решении НХЛ не пускать игроков на Олимпиаду-2018. 

- Как восприняли новости из НХЛ?
- Конечно, хочется, чтобы все лучшие приехали. Если не приедут - у нас достаточно сильных игроков в КХЛ. Может, это будет стимулом для игроков показать себя на чемпионате мира-2017 и попасть на Олимпиаду, - приводит слова Витолиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 3 апреля на официальном сайте НХЛ появилось сообщение о том, что хоккеисты лиги не будут допущены на Игры-2018.

Позднее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил о том, что он все равно надеется принять участие в соревнованиях.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
На тренировке перед финалом Кубка Гагарина СКА работал с роботом (видео)В Ледовом дворце прошла открытая тренировка перед финальной серии Кубка Гагарина.«Он продвигал наш хоккей». СКА вспоминает Гимаева и готовится к «Локомотиву»«Он продвигал наш хоккей». СКА вспоминает Гимаева и готовится к «Локомотиву»Два дня до финала Запада: армейцы тренируются без Знарка, Хафизуллин претендует на место Херсли.Харийс Витолиньш: «Локомотив» в движении ни в чем не уступал ЦСКАТренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции против «Локомотива».СКА - «Локомотив». Дацюк и Войнов пропустят первый матч серииИгроки СКА Вячеслав Войнов и Павел Дацюк пропустят первую встречу финальной серии Западной конференции против «Локомотива».Владимир Федосов: Войнов и Херсли уже готовы к игре с «Динамо»Тренер СКА Владимир Федосов рассказал о готовности команды к третьему матчу полуфинальной серии Западной конференции против «Динамо».Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА – «Динамо»Почему сейчас в Кубке Гагарина нет ничего лучше серии СКА – «Динамо»Армейское дерби – это прекрасно, но самая многогранная в КХЛ – это все же именно дуэль СКА и «Динамо».Фирменная шутка Дацюка и прогулка под солнцем: СКА на позитиве перед «Динамо»Фирменная шутка Дацюка и прогулка под солнцем: СКА на позитиве перед «Динамо»СКА гуляет до нового дома по улице прямо в хоккейной форме, а Павла Дацюка веселит вопрос про Александра Еременко.Харийс Витолиньш: Войнов опять получил микротравмуТренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к матчу полуфинала Западной конференции против «Динамо».«Я уже забыл, как выигрывал Стэнли». СКА готовится брать Кубок Гагарина (видео)«Я уже забыл, как выигрывал Стэнли». СКА готовится брать Кубок Гагарина (видео)Радостный Коскинен, забывчивый Дацюк и длинная скамейка СКА – «Советский спорт» рассказывает, как петербургские армейцы готовятся к плей-оффХарийс Витолиньш: У Войнова микротравма, Плотников пока не готов на 100 процентовТренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением о старте плей-офф КХЛ.Сергей Гимаев: Один из тренеров сборной точно будет свободен на начало апреляХоккейный эксперт Сергей Гимаев высказался о загруженности тренерского штаба сборной России в клубах в период подготовки к чемпионату мира.Олег Знарок: Против «Йокерита» СКА отвратительно сыграл в оборонеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).Харийс Витолиньш: Плотников из-за травмы пропустит 3-4 неделиТренер СКА Харийс Витолиньш поделился мнением о травме нападающего Сергея Плотникова.Харийс Витолиньш: У СКА семь игр через день – будем менять игроков, чтобы все получили игровое времяТренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».«Стремились овладеть тонкостями замечательной игры». 70 лет назад начался хоккей«Стремились овладеть тонкостями замечательной игры». 70 лет назад начался хоккейВ день 70-летия нашего хоккея «Советский спорт» рассказывает о чемпионате СССР-1946/47 и первых матчах в нем ленинградских армейцев.Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче с чехамиТренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что голкипер сборной России Игорь Шестеркин сыграет в матче Кубка Первого канала против команды Чехии.Харийс Витолиньш: Войнов появится в составе после декабрьской паузыТренер СКА Харийс Витолиньш объяснил, почему в состав команды на выездные матчи с «Йокеритом» и «Северсталью» не попал защитник Вячеслав Войнов.Харийс Витолиньш: 12-я победа СКА подряд? Это мы не считаемТренер СКА Харийс Витолиньш подвел итоги матча против «Динамо», который прошел в Москве (3:2).Харийс Витолиньш: Есть ностальгия по работе в «Динамо». Но мы со Знарком понимаем, что то время прошлоТренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».Олег Знарок: Почему остался в Новогорске Витолиньш? А кого я должен был оставить с СКА?Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.
Биатлон
Слепцова успешно перенесла операцию на плече
Другие
Павел Колобков: Если бы не верил в допуск россиян к ОИ-2018, то не занимал бы свой пост в министерстве
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 51 миллион евро за Перишича
Биатлон
Сливко одержала победу в спринте в финале Кубка России
все новости
Харийс Витолиньш
Харийс Витолиньшвсе новости