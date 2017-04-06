Россия опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА
На официальном сайте ФИФА опубликовали новую версию рейтинга сборных.
Подопечные Станислава Черчесова опустились на 61-ю строчку. В прошлой версии рейтинга, опубликованной 9 марта, наша национальная команда занимала 60-ю строчку. В марте россияне провели два товарищеских матча. 24 марта подопечные Черчесова уступили Кот-д'Ивуару (0:2), 28 марта - сыграли вничью с Бельгией (3:3).
Возглавила рейтинг сборная Бразилии, Аргентина переместилась на вторую строчку. Колумбия поменялась местами с Бельгией, теперь южноамериканская страна занимает пятую позицию, европейская - седьмую.
Новая версия рейтинга будет опубликована 4 мая.
Рейтинг ФИФА
6 апреля
1 (2). Бразилия — 1661 очко
2 (1). Аргентина — 1603
3 (3). Германия — 1464
4 (4). Чили — 1403
5 (7). Колумбия — 1348
6 (6). Франция — 1294
7 (5). Бельгия — 1281
8 (8). Португалия — 1259
9 (11). Швейцария — 1212
10 (10). Испания — 1204
...15 (9). Уругвай — 1097
...61 (60). Россия — 561