Антонио Конте: Коста ударил Компани? Во время игры трудно разобраться в таком эпизоде (видео)
Главный тренер «Челси»
Антонио Конте после матча 31-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1)
прокомментировал эпизод, в котором форвард «синих» Диего Коста ударил защитника
соперника Венсана Компани.
«Во время игры трудно разобраться в таком эпизоде. Да, можно было увидеть контакт, но невозможно рассудить его.
Скажу вам, что в матче с «Кристал Пэлас» я не увидел чистую игру рукой, а также пенальти и красную карточку, потому что очень сложно усмотреть такого рода ситуации во время матча», – приводит ESPN FC слова Конте.
Costa kicking Kompany pic.twitter.com/G9O5jbYGWB— James Jones (@JamesJohn2427) 6 апреля 2017 г.
Отметим, что главный арбитр матча Майк Дин зафиксировал нарушение со стороны Косты, но не усмотрел в действиях испанца фола, заслуживающего желтой карточки. В таких случаях Футбольная ассоциация не рассматривает эпизод для дисквалификации игрока.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Челси - Манчестер Сити - 2:1 (2:1)
Голы
Азар 10 (1:0). Агуэро 26 (1:1). Азар 35 (2:1).
Состав
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Зума (Матич, 46), Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Азар (Лофтус-Чик, 90), Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Педро, Коста
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Компани, Клиши, Силва, Навас, де Брюйне (Стерлинг, 79), Делф, Сане (Нолито, 85), Фернандиньо, Агуэро
Незабитые пенальти
Азар (Челси), 35
Предупреждения:
Канте, 90 - Клиши, 52; Делф, 78; Компани, 84
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция