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Антонио Конте: Коста ударил Компани? Во время игры трудно разобраться в таком эпизоде (видео)

Источник:  ESPN FCКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 31-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1) прокомментировал эпизод, в котором форвард «синих» Диего Коста ударил защитника соперника Венсана Компани.

«Во время игры трудно разобраться в таком эпизоде. Да, можно было увидеть контакт, но невозможно рассудить его.

Скажу вам, что в матче с «Кристал Пэлас» я не увидел чистую игру рукой, а также пенальти и красную карточку, потому что очень сложно усмотреть такого рода ситуации во время матча», – приводит ESPN FC слова Конте.

Отметим, что главный арбитр матча Майк Дин зафиксировал нарушение со стороны Косты, но не усмотрел в действиях испанца фола, заслуживающего желтой карточки. В таких случаях Футбольная ассоциация не рассматривает эпизод для дисквалификации игрока.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Челси - Манчестер Сити - 2:1 (2:1)

Голы

Азар 10 (1:0). Агуэро 26 (1:1). Азар 35 (2:1).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Зума (Матич, 46), Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Азар (Лофтус-Чик, 90), Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Педро, Коста

Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Компани, Клиши, Силва, Навас, де Брюйне (Стерлинг, 79), Делф, Сане (Нолито, 85), Фернандиньо, Агуэро

Незабитые пенальти

Азар (Челси), 35

Предупреждения:

Канте, 90 - Клиши, 52; Делф, 78; Компани, 84

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

05 апреля 22:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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