Антонио Конте: Коста ударил Компани? Во время игры трудно разобраться в таком эпизоде (видео)

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 31-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1) прокомментировал эпизод, в котором форвард «синих» Диего Коста ударил защитника соперника Венсана Компани.

«Во время игры трудно разобраться в таком эпизоде. Да, можно было увидеть контакт, но невозможно рассудить его.

Скажу вам, что в матче с «Кристал Пэлас» я не увидел чистую игру рукой, а также пенальти и красную карточку, потому что очень сложно усмотреть такого рода ситуации во время матча», – приводит ESPN FC слова Конте.

Отметим, что главный арбитр матча Майк Дин зафиксировал нарушение со стороны Косты, но не усмотрел в действиях испанца фола, заслуживающего желтой карточки. В таких случаях Футбольная ассоциация не рассматривает эпизод для дисквалификации игрока.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча