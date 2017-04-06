Владимир Ильин: В сборной могу заменить любого

Нападающий «Урала» Владимир Ильин рассказал, что мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира.

– Моя цель – сборная, буду смотреть, к чему мне стремиться. Но я бы не стал категорически говорить, что не попаду на этот турнир как игрок. Это, конечно, будет задача-максимум. Почему нет? Кого бы заменил в сборной? Любого в линии атаки. На самом деле куда поставят –там и буду играть Мне все по силам. Почему бы и нет? Я ставлю себе такую цель и иду к ней, тем более играть на домашнем чемпионате мира – мечта каждого футболиста. Буду делать все возможное, чтобы там оказаться. Мои знакомые говорят: «Пора в сборную». И я смотрю на сборную и понимаю, что мне по силам играть там и забивать, – цитирует Ильина Znak.com.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел за «Урал» четыре матча и забил два мяча.