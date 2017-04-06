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Серхио Перес: По скорости «Форс Индия» уступает всем командам из середины пелотона

Источник:  Crash.netКомментарии

Пилот «Форс Индии» Серхио Перес высказался о скорости команды, которая, по его мнению, уступает конкурентам.

«На данный момент мы не так быстры, как хотелось бы, так что нам надо использовать все возможности и набирать очки, пока наша машина не станет лучше.

Думаю, сейчас по скорости мы занимаем седьмое-восьмое места. Нам нужно прибавлять в темпе в режиме одного быстрого круга. Возможно, мы уступаем всем другим командам из середины пелотона. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем прибавить по сравнению с конкурентами», – приводит Crash.Net слова Переса.

При этом отметим, что на первом этапе сезона Гран-при Австралии Перес занял седьмое место, опередив обоих гонщиков «Торо Россо» Карлоса Сайнса и Даниила Квята.

Второй этап чемпионата мира Гран-при Китая пройдет 7-9 апреля в Шанхае. 

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