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На тренировке перед финалом Кубка Гагарина СКА работал с роботом (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Ледовом дворце прошла открытая тренировка перед финальной серии Кубка Гагарина. 

На льду установили тренажер, который предназначен для усовершенствования навыков обводки и владения клюшкой. С тренажером-роботом занимался вратарь Игорь Шестеркин. Когда игроки вышли на площадку, Харийс Витолиньш убрал его со льда.

Новый игрок команды #СКА

Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

Согласно информации на официальном сайте, стоимость тренажера - 2500 долларов (примерно 140 тысяч рублей).

Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.   

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