На тренировке перед финалом Кубка Гагарина СКА работал с роботом (видео)
В Ледовом дворце прошла открытая тренировка перед финальной серии Кубка Гагарина.
На льду установили тренажер, который предназначен для усовершенствования навыков обводки и владения клюшкой. С тренажером-роботом занимался вратарь Игорь Шестеркин. Когда игроки вышли на площадку, Харийс Витолиньш убрал его со льда.
Согласно информации на официальном сайте, стоимость тренажера - 2500 долларов (примерно 140 тысяч рублей).
Напомним, финальная серия «Металлург Мг» - СКА начнется 8 апреля в 15.00 в Магнитогорске. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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