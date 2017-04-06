Андрей Разин: Есть предложения из Европы

Бывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин рассказал, что у него есть предложения из Европы и от клубов КХЛ.

– Есть ли предложения из КХЛ или европейских лиг? Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Я есть в списках. Мне об этом говорят не только мой агент, но и многие люди. Я отдыхаю и жду. Предложения из Европы есть. Но КХЛ в Европе – самая сильная лига, – сказал Разин в интервью «Бизнес Online».

43-летний Разин работал в «Югре» с 2016 года, до этого он один сезон был наставником «Автомобилиста».