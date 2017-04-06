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ВИДЕО ДНЯ: Стивен Карри нарушает правила и отдает самую красивую передачу сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился оригинальной передачей в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой» (121:107).

За четыре минуты до конца третьей четверти Карри в быстром отрыве сделал, не глядя, передачу из-за спины на своего партнера Андре Игуодалу.

При этом за мгновение до передачи Карри допустил двойное ведение, то есть после ведения он схватил мяч двумя руками, после чего еще раз ударил его о паркет. Судьи матча не зафиксировали нарушение.

Напомним, Карри набрал 19 очков и сделал девять передач.

Добавим, что «Голден Стэйт» одержал 13-ю победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции и всей лиге. 

Матч

Голден Стэйт - Миннесота - 121:107

Место и дата

05 апреля 05:30, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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