Антон Митрюшкин: Отбивать мячи – это моя работа

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин, отбивший два пенальти в матче с «Люцерном» в полуфинале Кубка Швейцарии, прокомментировал свою игру.

– Это моя работа. Мне удалось сделать два сэйва, и мы победили. Теперь будем бороться в финале. Все ребята нашей команды молодцы, они забивали отличные мячи. Наверное, мне помогла интуиция угадать, куда полетит мяч, – цитирует Митрюшкина Blick.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Сьона» – 6:5. В финале Кубка Швейцарии «Сьон» сыграет с «Базелем».