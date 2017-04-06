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Антон Митрюшкин: Отбивать мячи – это моя работа

Источник:  BlickКомментарии

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин, отбивший два пенальти в матче с «Люцерном» в полуфинале Кубка Швейцарии, прокомментировал свою игру.

– Это моя работа. Мне удалось сделать два сэйва, и мы победили. Теперь будем бороться в финале. Все ребята нашей команды молодцы, они забивали отличные мячи. Наверное, мне помогла интуиция угадать, куда полетит мяч, – цитирует Митрюшкина Blick. 

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Сьона» – 6:5. В финале Кубка Швейцарии «Сьон» сыграет с «Базелем».  

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